Главком ВСУ прокомментировал свою отставку

Главком ВСУ Сырский заявил, что оставляет свой пост

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал свою отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет», — написал Сырский.

В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что перестановки в правительстве Украины и высшем командовании ВСУ, устроенные президентом страны Владимиром Зеленским, приведут к хаосу на фронте.