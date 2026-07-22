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08:09, 22 июля 2026 (обновлено: 08:30, 22 июля 2026)Бывший СССР

Главком ВСУ прокомментировал свою отставку

Главком ВСУ Сырский заявил, что оставляет свой пост
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал свою отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет», — написал Сырский.

В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что перестановки в правительстве Украины и высшем командовании ВСУ, устроенные президентом страны Владимиром Зеленским, приведут к хаосу на фронте.

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