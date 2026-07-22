Соскин: Перестановки в правительстве Украины и командовании ВСУ приведут к хаосу на фронте

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что перестановки в правительстве Украины и высшем командовании ВСУ, устроенные президентом страны Владимиром Зеленским, приведут к хаосу на фронте. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

«Ну что, Зеленский, доигрался? (…) Хочешь, чтобы фронт рухнул, пока ты колоду тасуешь?» — заявил Соскин. Он считает, что перестановки в правительстве и высшем командовании Вооруженных сил Украины опасны, так как угрожают еще большими проблемами на линии фронта.

21 июля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.