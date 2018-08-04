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На Украине заговорили о возможном дефолте из-за цен на газ

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Подорожание газа для населения на Украине может вызвать дефолт, считает депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Его слова приводит телеканал NewsOne.

Повышение потребительской цены на топливо, по его словам, повлечет необходимость выплаты дополнительных субсидий. Вместе с тем уже сейчас наблюдается дефицит финансирования некоторых социальных программ на общую сумму 41 миллиард гривен (более 1,5 миллиарда долларов), отметил парламентарий.

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадают очень многие и семьи еще больше обеднеют», — прогнозирует Павленко, допуская, что это может привести к дефолту.

Увеличение цены на газ для населения — одно из условий выделения Украине очередной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). В организации настаивают, что стоимость топлива должна быть поднята до уровня импортного паритета. Для этого, по предварительным расчетам, цену на газ необходимо повысить примерно на треть, сейчас потребительская цена составляет почти 5000 гривен (184 доллара) за тысячу кубометров.

Украинское правительство, как пишет УНИАН, не спешит выполнять это требование МВФ. Так, сначала власти отказались повышать стоимость газа для населения с апреля этого года, оставив цену неизменной до 1 июня. Затем действие этой меры было продлено до 1 августа, а затем и до начала осени.

В Киеве заверяют, что стоимость на топливо внутри страны снизится после того, как на Украине будет развернута полномасштабная добыча газа. Это избавит страну от необходимости закупать газ за рубежом, в том числе в России, считают в кабинете министров.

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