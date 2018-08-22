Премьер Украины заговорил о дефолте

Невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает «Укринформ».

«Это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива», — сказал Гройсман.

Поэтому, по его мнению, Украине необходимо сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить новые заимствования, чтобы вернуть старые.

Также премьер заверил, что хочет, чтобы Украина избавилась от «финансовых оков», в которые страну затянули в период с 2005 по 2013 годы.

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В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина в том, что одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть — осталось не выполненным.

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