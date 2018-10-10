«Нафтогаз» отобрал у «Газпрома» миллионы

«Нафтогаз Украины» удержал девять миллионов долларов из средств, переплаченных «Газпромом» за транзит газа, в счет частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража, передает Интерфакс.

В украинской компании напомнили, что 22 декабря 2017 года суд пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа на Украину, что привело к снижению стоимости услуг «Нафтогаза».

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

«Газпром» в свою очередь отказывается выполнять решение суда и продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз».

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о задолженностях за поставки и транзит российского газа. Суд пересмотрел условия действовавшего на тот момент контракта и постановил взыскать с «Газпрома» 4,6 миллиарда долларов, а с «Нафтогаза» — два миллиарда. В результате зачета требований российский холдинг должен выплатить 2,56 миллиарда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!