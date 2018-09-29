Порошенко заждался российских денег

Украина рассчитывает, что «Газпром» уже в ближайшее время погасит долг перед «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, которого цитирует РИА Новости.

«Контракт с "Газпромом", который мы отменили, пошли в Стокгольм и выиграли 4,6 миллиарда долларов, которые благодаря этому контракту мы переплатили РФ. И сегодня, пускай не надеется, эта сумма в Украину поступит в полном объеме. Нет, извините, поступит даже больше, потому что каждый день, который Россия не платит, — на полмиллиона долларов сумма платежа увеличивается», — сказал Порошенко.

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По его словам, платеж должен поступить уже в ближайшее время.

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о задолженностях за поставки и транзит российского газа. Суд пересмотрел условия действовавшего на тот момент контракта и постановил взыскать с «Газпрома» 4,6 миллиарда долларов и с «Нафтогаза» — 2 миллиарда. В результате зачета требований российский холдинг должен выплатить 2,56 миллиарда.

«Газпром» оспорил решение в апелляционном суде шведского округа Свеа, что не устроило «Нафтогаз». Украинская компания добивается ареста европейских активов оппонента в обеспечительных целях.

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