Тимошенко захотела заставить «Газпром» платить

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поделилась у себя в Facebook видением дальнейших судеб «Газпрома» и «Нафтогаза» в случае своей победы на президентских выборах.

«Вижу, что своим заявлением о намерении ликвидировать "Нафтогаз" я разворошила осиное гнездо. Никто никому никакие долги прощать не будет. Россия и "Газпром" заплатят все до последней копейки», — заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что долг «Газпрома» — долг не перед «Нафтогазом», а перед Украиной, поэтому полученные деньги пойдут не на миллионные премии руководству компании.

«Это деньги — для людей, а не для чиновников», — написала Тимошенко. О намерении ликвидировать «Нафтогаз» она заявляла еще в 2015 году. По ее мнению, компания является совершенно ненужной надстройкой, от которой необходимо избавиться.

Тимошенко, согласно соцопросам, считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост президента Украины. Выборы назначены на 31 марта 2019 года. Она уже заявила о своем намерении баллотироваться, в то время как нынешний глава страны Петр Порошенко не объявлял свои планы.

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