Украина раскрыла планы по захвату «Северного потока-2»

«Нафтогаз» рассчитывает получить акции Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», в счет долга «Газпрома» в 2,6 миллиарда долларов, который компания должна заплатить по решению Стокгольмского арбитражного суда. Как сообщает газета «Коммерсантъ», ожидается, что это произойдет уже в конце года.

«В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении [решения Стокгольмского арбитража] в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени «Газпром» не выполнит судебное решение, соответствующие акции «Северного потока-2» будут реализованы на аукционе», — заявил на пресс-конференции коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он также прокомментировал то, что апелляционный суд Швеции в сентябре снял запрет на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража. По словам Витренко, «Нафтогаз» построил свою линию на том, что шансы «Газпрома» выиграть суд настолько малы, что апелляция не может рассматриваться как препятствие для принудительного исполнения решения арбитража. Суд, подчеркнул директор «Нафтогаза», принял эту аргументацию.

13 сентября «Газпром» заявил, что Высокий суд Англии и Уэльса снял арест с активов компании на территории Великобритании, к которым относятся и акции Nord Stream 2, поскольку в стране находятся компании-поверенные, организовавшие залог этих акций под привлечение финансирования. В обмен «Газпром» обещал не отчуждать акции Nord Stream до рассмотрения дела существу.

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