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Российские компании нашли отказ Европейского суда отменить санкции незаконным

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Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск крупнейших российских компаний об аннулировании санкций Евросоюза. Суд посчитал причины для введения санкций, представленные Советом ЕС, обоснованными. Иск подали сразу несколько крупных российских компаний, среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, «Роснефть», «Газпром нефть».

В «Роснефти» прокомментровали «Ленте.ру» решение Европейского суда. В компании твердо убеждены, что применение санкций против частных коммерческих компаний не может быть оправдано, поскольку они не участвуют в принятии политических решений. Следовательно, трансляция санкций на корпоративный уровень является юридическим произволом. В компании подчеркнули, что акты, которыми приняты санкции, не содержат содержательных аргументов, обосновывающих их применение.

«Роснефть» настаивает на том факте, что она является международной публичной компанией, акции которой торгуются на российских и международных биржевых площадках. Среди акционеров «Роснефти» — десятки тысяч частных лиц, в том числе иностранцев. Крупнейшим после российского государства акционером является концерн BP, которому принадлежит 19,75 процента акций компании. Кроме того, с сентября 2018 года 18,93 процента пакетом акций «Роснефти» владеет также суверенный катарский фонд (QIA). Таким образом, практически половина акций Компании принадлежит международным акционерам. И политически мотивированные санкции наносят им серьезный ущерб: мешают эффективной работе менеджмента, ограничивая доступ к финансовым рынкам и создавая препятствия для реализации перспективных проектов. Разумеется, что санкции нанесли серьезный экономический ущерб и многим европейским партнерам «Роснефти».

Не стоит забывать, что «Роснефть» является крупнейшим поставщиком энергоносителей в ЕС и, как следствие, значительный сегмент инвестиционной деятельности Компании был направлен на реализацию проектов в Европе. Однако, с введением санкций это направление деятельности пришлось значительно ограничить. Следовательно, санкции имели пагубные последствия для большого числа европейских компаний.

В результате санкций «Роснефти» пришлось выйти из ведущего итальянского НПЗ Saras, так как у Компании не было возможности приобрести контрольный пакет актива, что, безусловно, имеет негативное влияние на нефтеперерабатывающую отрасль Италии.

Представитель компании подчеркнул, что «Роснефть» всегда была надежным партнером для европейских компаний, обеспечивала бесперебойные поставки нефти в Европу, полностью выполняя обязательства по долгосрочным контрактам. Ни одна другая российская компания не сотрудничала так тесно с американскими и европейскими грандами. У «Роснефти» сложились тесные связи с ExxonMobil, Statoil, BP, Eni, Pirelli, General Electric и другими компаниями. И санкции стали искусственным вмешательством в живые ткани международного сотрудничества.

Кроме того, представитель «Роснефти» считает, что санкции были приняты для достижения скрытых целей, они противоречат Соглашению о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. В компании убеждены, что Совет ЕС превысил свои полномочия.
В компании особо обращают внимание на то, что Суд полностью проигнорировал существующие прецеденты, когда решение о санкциях ЕС было пересмотрено этим же судом в связи с отсутствием веских аргументов. Например, иранские банки, включенные в санкционный список Евросоюза, успешно обжаловали постановление ЕС. Суд признал, что они не связаны с ядерной программой ИРИ, которая была объектом санкций, а наличие тесных связей с иранским государством не является достаточным аргументом для их включения в список.

Примером отмены санкций является успешное обжалование и отмена санкций рядом украинских граждан. Эти граждане добились исключения из санкционных списков подозреваемых в присвоении и незаконном переводе украинских государственных средств в связи с недоказанностью обвинений. Это, кстати, стало свидетельством того, что «крымские» санкции, в целом, составлены наспех и не имеют продуманной юридической базы.

Представитель «Роснефти» заявил, что несмотря на то, что убедительная аргументация незаконности санкционных мер, предоставленная компанией в Суде ЕС, была фактически проигнорирована, «Роснефть» продолжит последовательно защищать интересы своих акционеров, в том числе и от влияния неправомерных санкционных ограничений, используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты.

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