«Роснефть» заключила несколько соглашений с китайскими компаниями

«Роснефть» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) на полях IV Восточного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в Российской Федерации. По условиям соглашения, CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Еще одним важным шагом в расширении сотрудничества с Китаем стало соглашение «Роснефти» с компанией Beijing Gas, которое закрепляет основные условия создания совместного предприятия (СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В рамках реализации подписанного соглашения, компании планируют построить в России более 160 АГНКС, также обсуждается возможность использования СПГ в качестве газомоторного топлива.

«Создание сети заправочных станций для автомобилей, работающих на газомоторном топливе, является важным вкладом в улучшение экологической ситуации в стране, соответствует Стратегии "Роснефть-2022" и поручению Президента РФ о необходимости развития этого направления. Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России. Кроме того, подписанное сегодня Соглашение позволит нам углубить стратегическое партнёрство с Beijing Gas», — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Привлечение партнеров к совместной реализации проектов в России является одним из стратегических приоритетов «Роснефти». Это позволяет не только существенно повысить эффективность проектов, но и получить доступ к новым знаниям и технологиям, а также разделить с партнерами геологические и финансовые риски, уверены в компании. «Интегральный подход отражает мировую тенденцию к кооперации при реализации крупных нефтегазовых проектов, минимизирует риски участников, гарантируя им получение прибыли по всей производственной цепочке», — отмечают специалисты «Роснефти».

Сотрудничество с Beijing Gas является примером успешного интегрального партнерства. В конце 2016 года китайская компания выкупила у «Роснефти» 20 процентов «Верхнечонскнефтегаза». А в прошлом году «Роснефть» подписала с Beijing Gas соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе. Beijing Gas — один из крупнейших независимых игроков на китайском газовом рынке, который обеспечивает поставки природного газа потребителям Пекина и других северо-восточных регионов страны. Компания уже сейчас активно наращивает газовый портфель (во многом, за счет импорта СПГ) и стремится достигнуть поставленных правительством показателей в области потребления газа: к 2020 году она должна обеспечить поставки в объеме 20 миллиардов кубических метров.

Еще одним примером интегрального сотрудничества «Роснефти» и китайских партнеров является совместное предприятие с Sinopec. «Удмурнефть», которое в 2007 году, через год после того как компания из КНР вошла в его капитал, нарастило добычу и вышло на уровень 6,4 миллиона тонн нефти в год после 20 лет снижения производственных показателей. Спустя 10 лет предприятие продолжает демонстрировать выдающиеся успехи. За это время «Удмуртнефть» достигла стабильного уровня добычи — более 6 миллионов тонн в год и обеспечила накопленную добычу в объеме около 75 миллионов тонн. Сегодня эта компания — крупнейший производитель углеводородов Удмуртской республики. Чистая прибыль «Удмуртнефти» по итогам 2017 года составила более 18 миллиардов рублей.

Россия занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в Китай. Учитывая географическое положение, Россия — единственное государство, способное предложить китайским потребителям стабильные и гарантированные поставки углеводородов. Для «Роснефти» КНР — один из ключевых стратегических рынков. «Роснефть» была первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе контракт с CNPC на поставку 325 миллионов тонн нефти, который эксперты в свое время назвали «сделкой века». В рамках долгосрочных контрактов «Роснефть» уже осуществила поставку более 186 миллионов тонн нефти на сумму около 95 миллиардов долларов. В 2017 году «Роснефть» поставила в Китай почти 40 миллионов тонн нефти или 9 процентов всего импорта нефтяного сырья в КНР. Компания является также одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай, с 2009 по 2017 годы она поставила около 33 миллионов тонн нефтепродуктов на сумму более 20 миллиардов долларов.

Поставки российской нефти в Китай — пример масштабного инфраструктурного проекта, который соответствует принципам, заложенным в инициативе КНР «Один пояс, один путь». Президент РФ Владимир Путин призвал выстраивать евразийское партнерство на основе «широкого интеграционного контура». И в этом смысле долгосрочные контракты на поставку нефти играют крайне важную роль. Создаются энергетические артерии континента, а любой энергомост это — не только поставки энергоресурсов, это и движение капитала, и развитие партнерских связей.

Сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами охватывает все сегменты бизнеса от добычи до переработки углеводородов, нефтехимии и судостроения. Примером взаимовыгодного сотрудничества являются контракты на поставку уникального оборудования для судостроительного комплекса «Звезда». Компании из КНР входят в число лидеров отрасли, и партнёрство с ними будет способствовать решению задачи по созданию одной из ведущих судоверфей в мире.

В прошлом году на «Звезде» с помощью китайских подрядчиков (China Heavy Industry Corporation Nantong — компании, которая, в том числе, специализируется на производстве и поставке кранового оборудования крупнейшим судостроительным верфям мира) был смонтировали уникальный кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн и шесть кранов меньшего размера. В настоящее время ведется строительство еще одного крана «Голиаф», в 2019 году он будет доставлен на производственную площадку судоверфи. В июле этого года с верфи в Циндао в рамках реализации контракта с China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) и Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. (BSIC) к причалу «Звезды» был доставлен транспортно-передаточный док грузоподъемностью 40 тысяч тонн, один из крупнейших в мире.

Благодаря уникальным спусковым и гидротехническим сооружениям, такие как тяжелый достроечный стапель и сухой док, на верфи сможет применяться метод крупноблочного судостроения, а, значит, будет производиться принципиально новая линейка судов. Технология крупносекционной сборки позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду несколько судов и объектов морской техники массой до 40 тысяч тонн. Установленное на «Звезде» уникальное оборудование позволит создать конкурентоспособную современную верфь, которая сможет со временем удовлетворить спрос, существующий на российском рынке морских перевозок и буровой техники, необходимой для работы на шельфе. Формируется мощный судостроительный кластер в стратегически важном регионе, близком к рынкам АТР.

Расширению взаимосвязей с Китаем будет способствовать Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, который пройдет в Пекине в ноябре этого года. Главная его цель — активизировать двустороннее сотрудничество на уровне предприятий и компаний и выйти на новые масштабные проекты в энергетике. На Форум приглашены 44 российские компании. Это не только энергетические холдинги, но и крупнейшие банки, машиностроительные, транспортные и инжиниринговые корпорации. С китайской стороны в Форуме ожидается участие как минимум 35 компаний.

Интегральное сотрудничество «Роснефти» с китайскими компаниями — это практическая реализация евразийской стратегии развития, цель которой выстроить взаимовыгодные отношения между ключевыми странами континента.