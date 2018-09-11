Владимир Путин запустил строительство самого крупного сухого дока в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края, где принял участие в церемонии закладки танкера типа «Афрамакс» и заливки первого куба бетона в основание самого крупного сухого дока в России. В ходе визита на судоверфь «Звезда» Владимир Путин осмотрел транспортно-передаточный док, секции многофункционального судна снабжения и многофункционального докового комплекса.

Владимир Путин обратился к работникам верфи: «У вас будет уникальное предприятие. Док сухой — 500 метров. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то — по пальцам пересчитать, где такие есть, — заявил Президент РФ, — Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда». «Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии», — подчеркнул Владимир Путин.

Для создания уникальных крупнотоннажных судов судоверфь «Звезда» уже в 2020 году на три года раньше заявленного изначально срока планирует сдать в эксплуатацию самый крупный сухой док в России.

Технические параметры сухого дока позволят осуществлять строительство большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейшего арктического танкера-газовоза для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ», буровых судов высокого ледового класса, атомных ледоколов «Лидер», сложной морской техники, предназначенной для бурения на шельфе.

Для работы на сухом доке в настоящее время строится еще один кран «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В 2019 году данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа.

Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин сообщил в своем докладе, что для «Звезды» прошедший год был очень продуктивным. «За период с сентября 2017 года по настоящее время, — отметил он, — В рамках исполнения инвестиционного проекта СК "Звезда" заключено 157 строительно-монтажных договоров на общую сумму 46 миллиардов рублей. На территорию судоверфи доставлен уникальный транспортно-передаточный док "Вымпел" грузоподъемностью 40 000 тонн и габаритными размерами 280 на 62 метра».

Глава Роснефти доложил также, что в 2019 году будут сданы в эксплуатацию ключевые объекты: цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, трубообрабатывающий и механомонтажный цехи. С вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи возрастёт до 90 000 тонн.

По словам Игоря Сечина, строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией производственной программы. В соответствии с утвержденным графиком идут работы по строительству многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. В 2019 году этап строительства первого головного судна на стапеле будет завершен и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.

«Состоялась поставка материалов, завершилось изготовление закладной секции для танкера класса "Афрамакс". Секция левого борта уже скантована в корабельное положение на открытом достроечном тяжёлом стапеле, — отметил Игорь Сечин, — Ведутся проектные работы в рамках заключенного договора на строительство мелкосидящего ледокола по заказу ФГУП "Росморпорт"».

В своем докладе Игорь Сечин сообщил, что согласно ранее достигнутым договоренностям подписан корпоративный договор о создании совместного предприятия с компанией Samsung в области строительства арктических танкеров-челноков. С целью локализации производства судового оборудования (винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов) в ноябре 2017 года на территории верфи «ССК Звезда» приступил к строительству завода по изготовлению винто-рулевых колонок. Руководит проектом совместное предприятие НК «Роснефть» и General Electric — ООО «Завод ВРК Сапфир».

Винто-рулевая колонка — ключевой элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий ходовые и маневровые качества судов, является первым российским продуктом такого класса. Проектные мощности завода позволят обеспечить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов, таких как «Кристоф де Маржери».

Глава «НК «Роснефть» отметил, что начало производственной деятельности завода по изготовлению винто-рулевых колонок с учетом подготовки и запуска производства запланировано на 2 квартал 2019 года.

Таким образом, в Большом камне формируется мощный судостроительный кластер, а тяжёлое крупнотоннажное судостроение становится локомотивом для развития смежных отраслей. Консорциум инвесторов, который реализует проект строительства судоверфи, рассчитывает на мультипликативный эффект для российской промышленности и существенные поступления в бюджет.

По прогнозам Роснефти, сумма налоговых отчислений только по резиденту ССК «Звезда» в бюджеты всех уровней за 20 лет составит более 300 миллиардов рублей.