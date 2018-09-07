Катарский фонд QIA увеличил свою долю в «Роснефти»

Консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и катарского суверенного фонда QIA завершил сделку по продаже 14,16 процента акций «Роснефти» структуре QIA, сообщает пресс-служба Glencore. Таким образом доля QIA в российской компании возросла до 18,93 процента.

В сообщении также отмечается, что после совершенной сделки, консорциум швейцарского нефтетрейдера и катарского фонда расформирован. При этом в собственности Glencore остается 0,57 процента акций «Роснефти».

Новый якорный акционер обладает серьезными инвестиционными ресурсами и, по мнению экспертов рынка, в ближайшее время рынок увидит целый ряд двусторонних и многосторонних сделок, связанных с дальнейшим партнерством «Роснефти» и QIA. QIA отличает продуманная и взвешенная инвестиционная политика. И в этом смысле, по мнению экспертов, ситуация с пакетом акций «Роснефти» показательна.

Катарский инвестиционный фонд еще в мае 2018 года принял решение о переходе к прямому владению акциями, из портфельного инвестора превратившись в стратегического долгосрочного партнера «Роснефти», такого же, как BP, и по доле в акционерном капитале компании, и по степени заинтересованности в развитии ее бизнеса.

В конце июля 2018 года правительственная комиссия РФ одобрила увеличение катарским фондом доли в «Роснефти». Консорциум QIA и Glencore в 2016 году купил 19,5 процента акций «Роснефти» в ходе приватизации российской нефтяной компании.