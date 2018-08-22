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Зарубежные компании заинтересовались инновационными разработками «Роснефти»

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НК «Роснефть» ведет переговоры о продаже лицензий на право применения своих инновационных разработок зарубежным компаниям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам источника, целый ряд компаний, среди которых как российские, так и зарубежные, уже выразили интерес к приобретению лицензий.

Речь, по словам собеседника агентства, идет о продаже лицензий на программное обеспечение — симулятор гидроразрыва пласта (ГРП), разработанный институтом «РН-УфаНИПИнефть».

«Это промышленный симулятор ГРП. Технология уникальная, прямых аналогов нет. Она позволяет очень точно просчитать и смоделировать процесс, что повышает эффективность работ, сокращает время и издержки», — сообщил источник.

О создании первого в Евразии промышленного симулятора гидравлического разрыва пласта — «РН-ГРИД» компания «Роснефть» сообщила в октябре 2017 года.

Математическая модель симулятора базируется на концепции Planar3D, которая позволяет наиболее точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП. «Это выгодно отличает "РН-ГРИД" от западных коммерческих аналогов, большинство которых использует упрощенные подходы», — поясняла компания.

Унификация процесса проектирования ГРП за счет применения "РН-ГРИД" создает условия для формирования единого информационного пространства по всем проводимым в компании операциям ГРП с возможностью последующего анализа и интеллектуальной обработки (Big Data).

Симулятор ГРП — специализированное программное обеспечение (ПО) для математического моделирования и инженерного анализа процесса создания трещин при проведении ГРП. Симулятор позволяет выполнять расчет геометрии трещины ГРП с учетом геологического строения пласта, геомеханических свойств слагающих пород, параметров закачки жидкости разрыва и проппанта.

В настоящее время ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Ежегодно на добывающих объектах «Роснефти» производится более 10 тысяч операций ГРП.

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