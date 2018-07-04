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Судоверфь «Звезда» в Приморье обрастет технологическими предприятиями

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Вокруг строящейся в Приморье судоверфи «Звезда» будет создано несколько предприятий по производству оборудования для морских судов, платформ, а также металлопрофиля. Об этом в ходе Третьего международного инвестиционного Восточного нефтегазового форума во Владивостоке сообщил генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко, передает РИА Новости.

«Предполагается вокруг нашего предприятия создание нескольких предприятий по изготовлению оборудования для морских судов и платформ, производства металлического профиля и так далее», — сказал Целуйко. По его словам, это позволит обеспечить технологическую цепочку для создания конечной продукции.

Гендиректор предприятия также сообщил, что для разработки и создания современной морской техники, морских буровых платформ и их технологического сопровождения на базе конструкторского бюро «Лазурит» созданы и развиваются инжиниринговые центры. Они занимаются проектированием судов, морской техники, а также совместно с зарубежными партнерами разрабатывают концептуальные проекты.

Предполагается, что в рамках судостроительного кластера на Дальнем Востоке будет сформирована технологическая цепочка для создания конечной продукции. Основными участниками кластера станут предприятия, входящие в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Судостроительные и машиностроительные предприятия Дальнего Востока будут привлекаться для размещения заказов.

Судостроительный комплекс «Звезда» является стратегически важным для Дальневосточного региона и российской судостроительной промышленности проектом. Он реализуется по поручению президента и правительства Российской Федерации консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и «Газпромбанка».

«Звезда» является первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, способной удовлетворить потребности заказчиков в строительстве крупнотоннажных судов и морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе страны. На судоверфи будут создаваться суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемые в России. Часть объектов уже построена и запущена в работу. В сентябре 2017 года при участии президента Владимира Путина состоялась торжественная закладка первых четырех судов. «Роснефть» является якорным заказчиком новой верфи. Компания находится в графике выполнения заказов. На сегодняшний день заказно 4 судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс» и еще 10 челноков ледового класса.

Использование прогрессивных методов организации производства и технологий крупносекционной сборки создадут условия для одновременного строительства на верфи и спуска на воду ряда крупнотоннажных судов и офшорных объектов массой до 40 тыс. тонн. Наличие уникального кранового оборудования, в том числе одного из крупнейших в мире кранов «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, позволит строить суда и офшорные объекты длиной до 300 метров и шириной до 75 метров.

Ранее вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин заявлял, что НК планирует сократить сроки строительства судостроительного комплекса «Звезда» на четыре года — с 2024 до 2020 года. Таким образом, судоверфь сможет расширить линейку выпускаемой морской техники и увеличить производительность.

Комплекс возводится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Рядом с территорией будущей верфи находится электростанция (Артемовская ГРЭС), проходят железная и автомобильная дороги. Для размещения семей работников верфи в городе Большой Камень ведется строительство жилых микрорайонов. В 2017-2023 годах планируется построить 6919 квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье. Два дома в 5-м микрорайоне уже построены. Еще четыре дома планируется сдать поэтапно до конца 2018 года.
В результате реализации проекта увеличатся налоговые поступлений в региональный бюджет и число рабочих мест, повысится спрос на квалифицированные научно-технические кадры. К 2024 году на верфи будут работать свыше 7500 человек.

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