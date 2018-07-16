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«Роснефть» в 2017 году инвестировала в инновации более 49 миллиардов рублей

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НК «Роснефть» по итогам 2017 года увеличила финансирование Программы инновационного развития на 11,6 процентов по сравнению с предыдущим годом — до 49,2 миллиардов рублей, из них инвестиции в НИОКР выросли на 28 процентов, составив 29,9 миллиарда рублей. В рамках Программы реализуются целевые инновационные проекты, включающие перспективные научные разработки, внедрение новых технологий, а также модернизацию действующих производственных процессов и существующих мощностей.

Кроме того, за отчетный период в компании сформировано и подано 49 заявок на патенты и свидетельств на программное обеспечение, получено 52 патента. Общее количество патентов «Роснефти» составило 604 штуки. В прошедшем году «Роснефть» также профинансировала испытание новых технологий в объеме 3,2 миллиарда рублей, на внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий направлено 24,4 миллиарда рублей. Всего на предприятиях компании было внедрено 103 новые технологии, благодаря которым дополнительно было добыто 1,1 миллион тонн нефти, общий экономический эффект составил 8,3 миллиарда рублей.

Реализация Программы инновационного развития направлена на достижение стратегической цели «Роснефти» — стать одним из мировых технологических лидеров энергетической отрасли. Программа занимает важное место в опубликованном «Отчете в области устойчивого развития» Компании за 2017 год.

Отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI), что позволило сфокусировать внимание на наиболее существенных с точки зрения нефтегазовой компании аспектах устойчивого развития. В отчете раскрыт ряд вопросов, связанных с охраной труда, экологической и промышленной безопасностью, развитием и социальным обеспечением персонала, целостностью активов и безопасностью процессов, инновационным и научно-техническим развитием.

В числе достижений компании в 2017 году, отраженных в отчете: снижение выбросов парниковых газов на 2 процента, увеличение объема использования добытого попутного нефтяного газа при относительном уровне его использования на уровне 89,2 процентов, сокращение на 23 процента удельной частоты отказов трубопроводов, повышение уровня безопасности полетов на вертолетах компании до 99,9 процентов, улучшение ряда показателей в области охраны труда.

Затраты «Роснефти» на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность составили 56,2 миллиарда рублей, увеличившись на 27 процентов по сравнению с 2016 годом. Инвестиции в охрану окружающей среды и рациональное природопользование выросли на 27 процентов, до 69,2 миллиардов, общие расходы на экологическую безопасность увеличились на 38 процентов и составили 101,7 миллиарда рублей.

В 2017 году экономия топливно-энергетических ресурсов в Компании выросла в денежном выражении на 7 процентов, до 9,2 миллиардов рублей. Данный объем эквивалентен добыче 800 тысяч тонн нефти и сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением 500 тысяч человек. В 2017 году разработана и утверждена Советом директоров Программа энергосбережения на 2018–2022 годы с планируемой экономией энергоресурсов в объеме около 43 миллиардов рублей.

За год списочная численность «Роснефти» возросла на 10,5 процента — до 318 тысяч человек, 98 процентов которых работают в России. В прошедшем году на предприятия компании трудоустроились 1 437 молодых специалистов. Дополнительная добыча нефти от внедрения проектов молодых специалистов в 15 дочерних обществах составила 235 тысяч тонн, экономический эффект — 395 миллионов рублей.

Отчет в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть» адресован акционерам, инвесторам, представителям органов государственной и муниципальной власти, работникам, партнерам и клиентам, общественным и экологическим организациям, научных и учебных заведений, широкому кругу российской и международной общественности.

«Роснефть» ежегодно проводит круглые столы в ключевых регионах своей деятельности. Подобные встречи — важнейший инструмент получения обратной связи о деятельности Компании. В 2017 году состоялся одиннадцатый цикл мероприятий, в рамках которого проведено 15 встреч. Кроме того, было проведено около 130 различных мероприятий по информированию общественности о деятельности «Роснефти».

Полнота и достоверность данных Отчета, а также его соответствие принципам и требованиям Стандарта GRI подтверждаются независимой проверкой, проведенной ведущим международным аудитором — компанией EY (Ernst&Young).

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