«Роснефть» собрала акционеров

«Роснефть» в этом году выбрала Красноярск местом проведения очередного годового общего собрания акционеров. Этот регион обеспечивает 10 процентов суммарной добычи нефти компании и по словам главного исполнительного директора ПАО НК «Роснефть» Игоря Сечина здесь «реализуются флагманские проекты не только российской, но и мировой нефтяной отрасли». На корпоративных новостях акции «Роснефти» на Московской бирже росли в четверг, 21 июня, более чем на 1 процент с открытия.

Игорь Сечин отметил, что для «Роснефти» существующая конъюнктура «представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров» поскольку компания имеет высококачественную ресурсную базу.

По мнению главы «Роснефти» США и Саудовская Аравия предпринимают действия для снижения налоговой нагрузки на отрасль и повышения рыночной доли этих стран на мировых рынках. Поэтому компания ведет диалог с российской властью с целью «определения стимулирующих мер развития отрасли и повышения инвестиционной активности нефтяных компаний, ведь каждый инвестированный рубль дает мультипликативный эффект в размере 5-6 рублей на экономику в регионах реализации проектов, что является ключом для стимулирования экономического роста».

По итогам 2017 года «Роснефть» нарастила объем доказанных запасов на 6 процентов до почти 40 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC, в очередной раз уверенно опередив всех ближайших конкурентов по уровню восполнения запасов, который достиг 184 процентов. Выполнен беспрецедентный объем сейсмических исследований, более чем на 30 процентов превышающий уровень 2016 года. На суше Российской Федерации достигнута рекордная историческая успешность поисково-разведочного бурения — 86 процентов. А объем эксплуатационного бурения в 2017 году увеличен на 30 процентов и достиг рекордного значения в 12 миллионов метров.

Добыча из трудноизвлекаемых запасов в 2017 году достигла 16,3 миллионов тонн, что более чем в 2 раза выше уровня 2014 года. Новые скважины обеспечили дополнительную добычу свыше 19 миллионов тонн нефти, при этом доля горизонтальных скважин увеличилась с 32 процентов в 2016 году до 36 в 2017 году. Также, в 2017 году «Роснефть» на 67 процентов увеличила ввод горизонтальных скважин с многостадийным ГРП, которые показывают высокую эффективность при разработке трудноизвлекаемых запасов.

Удельные операционные затраты «Роснефти» на добычу углеводородов в среднем за год составили 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. В 2017 году стоимость скважин в сопоставимых условиях снизилась на 3 процента относительно 2016 года, что во многом помогло повышению показателей эффективности компании. Выход светлых нефтепродуктов на российских заводах «Роснефти» к концу 2017 года превысил 58 процентов, а глубина переработки — 75 процентов. Общий объём инвестированных компанией средств в развитие нефтепереработки страны превышает 800 миллиардов рублей. Объемы реализации на внутреннем рынке России выросли: авиакеросина — на 10 процентов, бункеровочного топлива — на 47 процентов, а битума — на 23 процента.

В 2017 году «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего в России независимого производителя газа с общим уровнем добычи в стране порядка 72 миллиардов кубических метров в год и долей на внутреннем рынке в 17 процентов. «Роснефть» является крупнейшей компанией российского нефтегазового сектора по рыночной капитализации. Сегодня рыночная капитализация компании превышает 4 триллиона рублей (64,0 миллиарда долларов США). За период, прошедший с предыдущего собрания акционеров, показатель капитализации компании вырос на 21 процент. «Роснефть» достигла высокой финансовой эффективности, при одном из самых высоких показателей удельной фискальной нагрузки не только в мировой нефтяной отрасли, но и среди российских ресурсных компаний. В 2017 году общий объем перечисленных «Роснефтью» налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил 2,6 триллиона рублей. В прошлом году капитальные вложения «Роснефти» в экономику России составили 922 миллиарда рублей, мультипликативный эффект от этих инвестиций с учетом задействования смежных отраслей составляет порядка 6,0 триллиона рублей.

Акционерами «Роснефти» являются более 100 тысяч физических лиц и более 500 крупнейших международных инвестиционных фондов. С момента первичного публичного размещения акций в 2006 году объем выплаченных компанией дивидендов превысил 720 миллиардов рублей, в том числе в доле государства — более 500 миллиардов рублей. Увеличение уровня дивидендных выплат позволяет «Роснефти» практически вдвое увеличить объем дивидендов, которые по итогам 2017 года составят 10,5 рублей на акцию, включая промежуточные дивиденды. Игорь Сечин не исключил, что в 2018 году «Роснефть» увидит материальный рост дивидендных выплат — предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года.

На одном из ближайших заседаний Совета директоров «Роснефти» планируется рассмотреть параметры программы приобретения акций компании на открытом рынке, объявленной в мае этого года.

Файзал Алсуваиди, представляющий Катарский инвестиционный фонд QIA в совете директоров «Роснефти», выразил уверенность, что эта компания «хорошая инвестиция» в портфеле QIA, который мог бы в перспективе увеличить свою долю в ней до 20 процентов, с нынешних 18,93.

Генеральный директор Glencore International Айван Глазенберг отметил «очень здоровый уровень выплаты дивидендов» и подчеркнул, что хотелось бы чтобы «Роснефть» не только распределяла средства в виде дивидендов, но имела капитал для инвестиций. «Речь идет о том, что компания считает, что ее акции недооценены — они с низким мультипликатором по отношению к другим западным компаниям. И это, конечно же, несправедливо, поэтому имеет смысл постепенно начинать buyback», — подчеркнул глава Glencore.

Генеральный директор BP Роберт Дадли выразил уверенность, что договоренность между странами ОПЕК и не-ОПЕК сохранится и «Роснефть» сможет повысить добычу в рамках своей квоты, если такое решение будет принято. «Мне кажется, что buyback еще предстоит обсудить и компания со временем более детально подойдет к этому вопросу»,— отметил глава BP.

