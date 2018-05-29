«Роснефть» сгенерирует 16,5 миллиардов долларов свободного денежного потока

В 2018 году российские нефтяные компании сгенерируют 34 миллиардов долларов свободного денежного потока, подсчитали аналитики Merrill Lynch, говорится в отчете банка. По их расчетам, больше половины из этой суммы придется на долю «Роснефти» — 16,5 миллиарда долларов, а меньше всех заработает «Газпром» — 1,5 миллиарда долларов.

По оценке Merrill Lynch, акции российских нефтяных компаний торгуются с существенной скидкой к глобальным конкурентам: 65 процентов по мультипликатору P/E 2019 и 30 процентов по мультипликатору 2019 EV/EBITDA. При этом, наиболее предпочтительным объектом для инвестирования аналитики Merrill Lynch считают «Роснефть».

Российские аналитики разделяют это мнение. «Если мы посмотрим на российский нефтегазовый сектор, то увидим, что у "Роснефти" очень хорошие перспективы, как финансовые, так и операционные», — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Капитализация в 100 миллиардов долларов, которая была до кризиса в 2000-е годы, вполне достижима. Тем более, что недавно "Роснефть" обновила стратегию, пообещав существенно сократить долговую нагрузку, оптимизировать портфель активов, распродав "непрофили", а также направить 2 миллиарда долларов на выкуп собственных акций с рынка в течение двух лет», — прогнозирует он. «Эти инициативы станут настоящим уколом адреналина для котировок "Роснефти", которые имеют все шансы обновить исторические максимумы», — считает эксперт.

«Акции "Роснефти", по сути — спящая ракета», — соглашается с коллегой старший аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов. «Компания является одной из наиболее эффективных в отрасли по ключевым направлениям бизнеса. Но рост капитализации долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределенностью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, то есть риском новых покупок и высоким capex (капитальные расходы — прим. «Ленты.ру»)». «Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капитальных затрат может надолго закрепить акции "Роснефти" в статусе фаворита рынка", — считает эксперт. По его словам, ключевым стимулом для рынка является решение «Роснефти» направлять на дивиденды не менее 50 процентов чистой прибыли по МСФО.

У аналитиков Merrill Lynch аналогичное мнение. Тенденция к увеличению дивидендных выплат, наметившаяся в отдельных компаниях российского нефтегазового сектора, свидетельствует о качественных структурных изменениях в отрасли и появления прозрачных и понятных правил распределения чистой прибыли, отмечают в своем отчете эксперты банка.