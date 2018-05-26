Корпорация МСП и АСИ презентовали итоги рейтинга лояльности к субъектам МСП

В субботу, 26 мая 2018 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в дискуссии по вопросам налаживания взаимодействия ведущих российский и иностранных компаний с малым и средним бизнесом в рамках панельной сессии «Крупные российские и иностранные компании VS малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика», передает корреспондент «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Чабунин, представители «Россетей», «Роснефти» и ряд других представителей бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал участникам дискуссии о реализуемых мерах поддержки малых и средних предприятий, направленных на развитие сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием и зарубежным бизнесом. «Сегодня мы наблюдаем две положительные тенденции — повышение взаимного доверия крупнейших заказчиков с государственным участием и субъектов МСП, а также увеличивается готовность крупнейших заказчиков взаимодействовать с малым и средним бизнесом», — отметил он.

По результатам реализации комплекса мероприятий, направленных на создание при участии Корпорации условий для участия субъектов МСП в закупках в 2017 году, объем закупок 420 заказчиков составил 2,098 триллиона рублей при расширении номенклатуры до 161,07 тысячи позиций. В 2018 году планируется продолжить работу над созданием условий по расширению доступа субъектов МСП к закупкам с достижением объема закупок у субъектов МСП в объеме не менее 3 триллиона рублей. Глава Корпорации МСП подчеркнул, что безусловным приоритетом при этом является создание условий для стабильного развития инноваций и высоких технологий, как одного из основных факторов диверсификации экономики.

Браверман также сообщил, что во взаимодействии с зарубежными торговыми палатами, агентствами по продвижению предприятий на внешние рынки и институтами развития Корпорация МСП осуществляет взаимодействие с иностранными предприятиями, заинтересованными в повышении степени локализации своих российских производств.

Участники дискуссии также обсудили вопросы повышения взаимного доверия крупнейших заказчиков с государственным участием и субъектов МСП, развития экспортного потенциала российского малого и среднего бизнеса, содействия формированию глобальных цепочек добавленной стоимости на рынке ЕАЭС, развития цифровых технологий, упрощающих взаимодействие крупных компаний с субъектами МСП.

По завершении панельной сессии Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП и «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» провели торжественную церемонию награждения компаний по итогам впервые проведенного АСИ рейтинга лояльности крупнейших заказчиков, осуществляющих закупки у субъектов МСП. В ТОП рейтинга по итогам 2017 года вошли «МРСК Центра и Приволжья», РЖД, «ФСК ЕЭС», «Роснефть», «МОЭСК», «Ростелеком», «ФГК» и ряд других компаний.