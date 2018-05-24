«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о поддержке МСП

«Норникель» и Забайкальский край в ходе ПМЭФ-2018 подписали соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса, передает корреспондент «Ленты.ру».

Компания заинтересована в развитии сотрудничества с предпринимателями Забайкальского края и намерена развивать взаимодействие с ними в партнерстве с региональными властями.

Соглашение предусматривает сотрудничество компании и правительства региона в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития кооперации с промышленными организациями. В частности, стороны планируют вместе разрабатывать меры поддержки малого и среднего бизнеса и стимулировать такие компании активнее выступать в качестве потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг для «Норникеля». Кроме того региональные власти и компания намерены развивать системы обучения, которые позволят в будущем вести подготовку кадров, необходимых «Норникелю».

«В соглашении прописана возможность для поддержки предприятий нашего малого и среднего бизнеса, а также представление этим предприятиям шанса работать в условиях и в формате деятельности недавно открывшегося Быстринского комбината», — сказала в ходе церемонии подписания документа губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

В свою очередь, вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных отметила, что у «Норникеля» есть спрос на хорошие товары и качественные услуги, которые предприниматели Забайкалья способны предоставить Быстринскому ГОКу. «Власти региона предоставили инвестиционную площадку для заключения подобных договоров, и мы думаем, что малый и большой бизнес смогут вместе эффективно работать и обеспечат Быстринский ГОК всем необходимым для его функционирования и развития. Это и новые налоги, и рабочие места. Такие соглашения — маленький шаг в реализации большой инвестиционной политики всего государства», — подытожила она.