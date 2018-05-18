В Заполярье пройдут первые соревнования по робототехнике

В Заполярном (Мурманская область) и Норильске (Красноярский край) пройдут первые соревнования по робототехнике, говорится в сообщении образовательной программы «Робоникель».

Участие примут свыше 100 учащихся школ робототехники, они представят около 50 команд. Призеры соревнований получат ценные подарки и наборы для творчества, а участников победившей команды пригласят в Москву на двухнедельный интенсив и мастер-классы с лучшими преподавателями России.

Отмечается, что первый этап соревнования пройдет 19 мая во Дворце детского творчества в Заполярном и 21 мая во Дворце творчества детей и молодежи Норильска, а второй — сразу в шести городах: Заполярном, Норильске, Никеле, Дудинке, Мончегорске и Чите и будет включать в себя не только занятия с детьми, но и подготовку педагогов.

Программа стала результатом совместного проекта горно-металлургической компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class (Москва) при поддержке фонда «Живая классика», который предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удаленных регионах России для подготовки кадров высокотехнологичных профессий.

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