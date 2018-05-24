«Ростелеком» и Корпорация МСП договорились об информационной поддержке бизнеса

«Ростелеком» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) во время Петербургского международного экономического форума подписали дополнительное соглашение, направленное на развитие долгосрочного сотрудничества между организациями, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дополнительное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области методической и информационной поддержки субъектов МСП. Данная работа, в частности, будет включать информирование предпринимателей о корпоративной системе менеджмента качества, номенклатуре текущих и перспективных технологических потребностей, планируемых объемах закупок «Ростелекома» на краткосрочный и долгосрочный период и условиях сотрудничества. Кроме того, Корпорация МСП и «Ростелеком» расскажут предпринимателям о разработанных сторонами соглашения услугах и продуктах для бизнеса, в том числе о сервисах портала Бизнес-навигатора МСП.

Информационное взаимодействие будет осуществляться в том числе через интеграцию информационных систем сторон, обмен информацией и аналитическими данными о сегменте МСП.

Совместная работа включает также проведение конференций и информационных семинаров для представителей малых и средних компаний, организацию обучения специалистов различных категорий положениям и требованиям корпоративных стандартов «Ростелекома». Корпорация МСП в рамках соглашения примет участие в организации мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков «Ростелекома» из числа субъектов МСП.

В рамках сотрудничества стороны проведут сбор, систематизацию и распространение лучших практик поддержки субъектов МСП в субъектах РФ и муниципальных образованиях, в том числе на основе исследований «Ростелекома». Для достижения целей дополнительного соглашения стороны разработают дорожную карту, которую планируется реализовать до конца 2019 года.

Напомним, что соглашение о взаимодействии между «Ростелекомом» и Корпорацией МСП было подписано в ноябре 2015 года.