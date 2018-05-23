Корпорация МСП обсудила с японскими партнерами варианты сотрудничества

Директор Корпорации МСП Александр Браверман, исполнительный вице-президент Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Ясуказу Ирино, председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов, а также начальник департамента снабжения ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СПГ» Масаси Омаэ обсудили сотрудничество России и Японии в сфере МСП, проблемы усиления локализации японских производств в России, а также механизмы финансирования российско-японских проектов и инструменты поддержки бизнеса, с учетом уже существующего опыта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Корпорации МСП.

В ходе дискуссии, Александр Браверман отметил, что актуальность проведения двустороннего российско-японского круглого стола по тематике МСП обусловлена реализацией Россией и Японией «Плана сотрудничества из восьми пунктов», представленного премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2016 года, в целях налаживания связей между российскими субъектами МСП и японскими предприятиями. Для реализации плана был подписан Меморандум о взаимопонимании и «дорожная карта».

В рамках основных мероприятий дорожной карты были определены семь японских компаний, локализованных в России и занятых в сфере автомобильной промышленности и машиностроения, для которых Корпорацией МСП при содействии российских властей и региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП был организован поиск потенциальных поставщиков в соответствии с представленной номенклатурой. Одновременно Корпорацией МСП был сформирован перечень из 50 потенциальных поставщиков, более половины из них уже прошли отбор для участия в первичных переговорах с представителями японских компаний в рамках биржи контактов. С рядом компаний в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

«Одним из важных направлений сотрудничества с Японией мы видим в привлечении японских предприятий, занятых в сфере услуг, к открытию и развитию бизнеса на территории России», — подчеркнул Браверман.

Обсуждение прошло в рамках панельной сессии «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства» на полях ПМЭФ-2018.