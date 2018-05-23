Корпорация МСП помогла открыть оздоровительный курорт в Петербурге

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошло торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия. Health Care Resort». Проект реализован Группой компаний «Пионер» при финансовой поддержке Корпорации МСП.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор ГК «Пионер» Андрей Грудин, глава Курортного района Санкт-Петербурга Алексей Куимов.

«Поддержка современных высокотехнологичных проектов, реализуемых малыми и средними компаниями, в том числе в области здравоохранения, является одним из приоритетных направлений работы корпорации», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман.

Для реализации проекта корпорация МСП выделила кредит в размере 490 миллионов рублей, что позволило ГК «Пионер» привлечь заемное финансирование объемом порядка 500 миллионов рублей по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 10,6 процентов годовых. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 миллиарда рублей.

Оздоровительный на границе Зеленогорска и Комарова, на побережье Финского залива. Он включает инновационный оздоровительный центр, оснащенный современным диагностическим оборудованием, поликлиническое отделение, бальнеологический центр, а также апартаменты для временного и постоянного проживания. Инфраструктура комплекса позволяет оказывать диагностические, лечебно-оздоровительные, гостиничные услуги высочайшего уровня при проведении доступной ценовой политики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!