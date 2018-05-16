Корпорация МСП и СТАН объединят усилия по поддержке высокотехнологичного бизнеса

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и один из ведущих российских производителей станкостроительного оборудования — компания СТАН — обсудили возможности сотрудничества по вопросам поддержки высокотехнологичного бизнеса в рамках проходящей в Москве Международной выставки «Металлообработка – 2018». Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Цифровизация как метод организации производственного процесса — одна из наиболее актуальных и сложных задач, стоящих перед машиностроительными российскими предприятиями, в решении которой принимает участие общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России». В рамках данной работы СТАН реализовал проект по созданию Центра технологического инжиниринга с целью проведения технологического аудита с созданием цифровых двойников заводов.

«Анализу подвергаются все технологические переделы, и для этого привлекаем к разработке программ тех перевооружения российские компании, чьи компетенции и оборудование наиболее оптимально и эффективно решат задачи наших заказчиков, — отметил президент компании СТАН Сергей Недорослев. — Таким образом, такой центр инжиниринга способствует развитию и российских компаний из смежных отраслей промышленности, которым зачастую сложно участвовать в программах техперевооружения крупных предприятий».

Совместно с Корпорацией МСП компания СТАН планирует привлечь к технологическому аудиту российские высокотехнологичные стартапы и средний бизнес, таким образом способствуя росту смежных отраслей промышленности.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман подчеркнул, что оказание консолидированной поддержки «быстрорастущим» инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП является одним из приоритетных направлений поддержки малого и среднего бизнеса. «Учитывая нормативно установленную квоту по увеличению планируемого объема закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП, в 2018 году ожидается увеличение объема закупок такой продукции у субъектов МСП до не менее 40 миллиардов рублей», — сказал он. В этой связи, отметил Александр Браверман, ключевое значение приобретает консолидация мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП различными институтами развития, в том числе в целях их последующего успешного участия в закупках крупнейших заказчиков.

В настоящее время Корпорация совместно с институтами развития в сфере инноваций реализует комплекс мер поддержки «быстрорастущих» высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, отбираемых с учетом критериев, предусмотренных международными практиками. Эти меры поддержки включают доступ к льготному финансированию по сниженным ставкам, расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание правовой, информационной, имущественной и иных форм поддержки.

К программе по реализации поддержки малых и средних предприятий, которую реализует «Корпорация МСП», в ноябре 2017 года присоединилась компания «Иннопрактика». В составе рабочей группы представители «Иннопрактики» оказывают программе экспертную поддержку.

С 2017 года Корпорация МСП активно развивает направление кредитно-гарантийной поддержки высокотехнологичных и инновационных стартап-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. На сегодняшний день в рамках направления поддержки стартап-проектов Корпорация предоставила 10 гарантий по 8 проектам на общую сумму 2,25 миллиарда рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 4,16 миллиарда рублей кредитных средств.

Кроме того, высокотехнологичные компании могут получить поддержку в виде льготных кредитов с итоговой процентной ставкой по кредитам в размере 6,5 процента в рамках Программы льготного кредитования субъектов МСП.

В 2018 году на льготных условиях заключены кредитные соглашения на общую сумму 25,932 миллиарда рублей, из которых 73 процента составили кредиты на инвестиционные цели (включая строительство), 27 процента — кредиты на пополнение оборотных средств.

