Корпорация МСП разработала гарантийный продукт для стартапов

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) разработала специальный гарантийный продукт для стартапов. Он станет дополнительной мерой поддержки компаний, реализующих высокотехнологичные и инновационные проекты в приоритетных отраслях экономики.

Новый гарантийный продукт предусматривает предоставление Корпорацией МСП стартапам независимой гарантии с покрытием до 70 процентов от суммы основного долга. Срок действия гарантии может составлять до 184 месяцев.

Размер гарантийной поддержки в рамках специального продукта — до 500 миллионов рублей. При этом, если объем гарантии составляет менее 50 миллионов рублей, она может обеспечивать исполнение обязательств заемщика по возврату банку в пределах 100 процентов от суммы кредита.

Данное условие действует для стартапов, реализуемых в области информационных технологий, биотехнологий, робототехники, фармацевтики, здравоохранения с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования, экологии (сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья), а также машиностроения, приборостроения, авиастроения, автомобилестроения, станкостроения и критических технологий Российской Федерации.

Кредиты и займы стартапам, обеспечиваемые независимой гарантией, предоставляются банками и организациями-партнерами Корпорации на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств.

Дополнительным условием нового гарантийного продукта является необходимость вложения собственных средств инициаторами проекта в размере не менее 10 процентов от суммы инвестиционного бюджета без учета уплаты процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта.

Стартап определяется как субъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение гарантии прошло не более 5 лет, или как субъект МСП, который с даты государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном объеме. Незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля менее 25 процентов от максимального объема, запланированного бизнес-планом проекта.

По критериям Корпорации проект должен соответствовать одному из следующих условий: 1. Проект реализуется в высокотехнологичных отраслях или в отраслях, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники, а также критические технологии Российской Федерации; 2. Проект реализуется в приоритетной отрасли экономики и создает новый продукт, продукт с более высокими качественными характеристиками или экспортно ориентированный импортозамещающий продукт; 3. Проект реализуется в приоритетной отрасли экономики, проект масштабируем; ежегодный прирост выручки составляет не менее 20 процентов на протяжении трех лет.

