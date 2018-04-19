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Корпорация МСП представила комплексный продукт поддержки фермеров

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Корпорация МСП 19 апреля представила так называемый «коробочный» продукт поддержки сельскохозяйственных кооперативов, сообщается в пресс-релизе корпорации.

Презентация состоялась в Рязани в рамках Межрегионального агропромышленного форума регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

«Это комплексный, так называемый, "коробочный" продукт, который будет включать в себя поддержку Корпорации МСП, Росагролизинга, Минсельхоза, Россельхозбанка, МСП банка и региона. Этот комплексный продукт будет представлен фермерам, которые являются членами кооперативов и тем, кто хочет создать кооперативы», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Новый продукт должен стимулировать сельхозпроизводителей объединяться в кооперативы для расширения доступа к различным видам поддержки. Ее объем поддержки будет меняться в зависимости от этапа становления кооператива. Речь идет не только о льготных банковских кредитах, но и об оказании методической помощи и создании центров компетенций. Внедрение продукта начнется до мая 2018 года.

Выступая на форуме, Александр Браверман также отметил, что одним из важнейших направлений работы по расширению рынков сбыта продукции фермеров-кооператоров станет квотирование крупнейших компаний с госучастием по закупке у них продукции. «Такая квота будет введена в ближайшее время, но мы уже сейчас предполагаем, что объем этой продукции будет по закупкам составлять примерно 10 миллиардов рублей по текущему году», — добавил он.

Глава корпорации напомнил про Портал Бизнес-навигатора МСП, который включает ряд опций для компаний, работающих в сфере сельхозкооперации. В частности, с помощью сервисов портала можно разместить информацию о своей продукции в формате объявления или прайс-листа, в минимальные сроки самостоятельно создать современный продающий сайт. Кроме того, сервис обеспечивает возможность оперативного поиска объявлений о продаваемой продукции. В режиме «одного окна» на портале предприниматель может получить информацию о мерах поддержки сельхозкооперации – специальных продуктах Корпорации МСП и МСП Банка, центрах сельскохозяйственного консультирования, программах развития сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации. В системе «Жизненные ситуации» на портале также создан раздел «Меры поддержки сельхозкооперации».

Участники пленарного заседания также поделились успешной практикой развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, обсудили актуальные вопросы развития фермерства и кооперации, меры их господдержки.

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