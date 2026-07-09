Пьяный пассажир поцеловал стюардессу в шею и угодил под арест за домогательство

Пассажира Ryanair арестовали на Майорке за домогательства в отношении стюардессы

Пассажир авиакомпании Ryanair угодил под арест на популярном курорте Европы — испанской Майорке — за сексуальные домогательства в отношении стюардессы. Об этом пишет The Olive Press.

Инцидент произошел на рейсе из лондонского аэропорта Станстед в Пальма-де-Майорку еще 29 июня, однако подробности о нем стали известны только сейчас. Во время полета пьяный 30-летний британец, личность которого не раскрывается, доставлял неудобства попутчикам и вел себя неподобающе по отношению к экипажу. По данным издания, он поцеловал одну из бортпроводниц в шею.

Стюардесса сразу же сообщила о произошедшем командиру воздушного судна, который связался с Гражданской гвардией Испании. После приземления в аэропорту Пальмы стражи правопорядка поднялись на борт и поговорили с дебоширом. Он заявил, что приехал на Майорку на отдых и собирается вернуться в Великобританию рейсом Ryanair 7 июля.

Мужчину арестовали не сразу, так как бортпроводница подала на него жалобу уже после того, как он покинул аэропорт. В день обратного вылета британца доставили к судье, который освободил его под залог.

Ранее на этом же испанском курорте задержали туриста, домогавшегося стюардессы. На выходе из самолета он силой обнял сотрудницу авиакомпании и попытался ее поцеловать.

