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17:06, 11 июня 2026Путешествия

Пассажир силой обнял стюардессу и попытался ее поцеловать после рейса

PYOK: Полиция на Майорке задержала домогавшегося стюардессы после рейса туриста
Алина Черненко

Фото: Feruzbek / Shutterstock / Fotodom

Полиция на испанском острове Майорка задержала туриста, домогавшегося стюардессы после рейса из Мюнхена, Германия. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 3 июня, однако подробности о нем стали известны только сейчас. 44-летний австриец летел на популярный курорт Европы с группой друзей и вел себя вызывающе на протяжении всего двухчасового полета. После приземления на выходе из самолета он и вовсе силой обнял стюардессу и попытался ее поцеловать.

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Затем мужчина спокойно покинул салон, а другие пассажиры и члены экипажа бросились на помощь бортпроводнице. На место вызвали сотрудников Гражданской гвардии Испании, которые установили личность злоумышленника и с помощью записей с камер видеонаблюдения проследили его путь до отеля.

Мужчину задержали, он признал свою вину. Нарушитель был оштрафован на 360 евро (около 29,9 тысячи рублей) и получил предписание покинуть Майорку.

Ранее пассажир авиакомпании Delta Air Lines шлепнул стюардессу по ягодицам за то, что она не подала ему напиток. Мужчину задержала полиция, он стал фигурантом уголовного дела.

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