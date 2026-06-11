Пассажир силой обнял стюардессу и попытался ее поцеловать после рейса

Полиция на испанском острове Майорка задержала туриста, домогавшегося стюардессы после рейса из Мюнхена, Германия. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Уточняется, что инцидент произошел 3 июня, однако подробности о нем стали известны только сейчас. 44-летний австриец летел на популярный курорт Европы с группой друзей и вел себя вызывающе на протяжении всего двухчасового полета. После приземления на выходе из самолета он и вовсе силой обнял стюардессу и попытался ее поцеловать.
Затем мужчина спокойно покинул салон, а другие пассажиры и члены экипажа бросились на помощь бортпроводнице. На место вызвали сотрудников Гражданской гвардии Испании, которые установили личность злоумышленника и с помощью записей с камер видеонаблюдения проследили его путь до отеля.
Мужчину задержали, он признал свою вину. Нарушитель был оштрафован на 360 евро (около 29,9 тысячи рублей) и получил предписание покинуть Майорку.
Ранее пассажир авиакомпании Delta Air Lines шлепнул стюардессу по ягодицам за то, что она не подала ему напиток. Мужчину задержала полиция, он стал фигурантом уголовного дела.