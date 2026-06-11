Пассажир шлепнул стюардессу по ягодицам и нарвался на уголовное дело

Пассажир авиакомпании Delta Air Lines шлепнул стюардессу по ягодицам за то, что она не подала ему напиток, и нарвался на уголовное дело. Подробностями истории поделился портал People.
Уточняется, что инцидент произошел 9 мая на рейсе из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес, США. Во время подачи напитков бортпроводница прошла мимо 32-летнего Коди Джеймса Малука, подумав, что он спит, и перешла к следующему ряду, говорится в материалах дела. Затем сотрудница авиакомпании почувствовала сильный удар по ягодицам, от которого дернулась вперед. Сразу после этого она обернулась и увидела, как Малук поднял руки и сказал: «Я ничего не делал».
Пострадавшая сообщила о произошедшем старшей бортпроводнице, которая уведомила командира воздушного судна. Он принял решение совершить посадку в Атланте. Там борт встретили сотрудники полиции. Малука задержали и отправили на допрос.
Подозреваемый признался, что был в наушниках и не слышал, чтобы стюардесса предлагала ему напиток. Кроме того, он заявил, что не намеревался причинить ей вред или проявить неуважение, а скорее пытался привлечь ее внимание.
Мужчину арестовали и доставили в следственный изолятор Атланты. 3 июня в суде ему предъявили обвинения в нападении с применением насилия, квалифицируемом как тяжкое преступление.
«Delta придерживается политики нулевой терпимости к деструктивному или недисциплинированному поведению на наших рейсах. Мы всегда будем сотрудничать с правоохранительными органами для пресечения подобных инцидентов и защиты наших сотрудников», — сообщили в авиакомпании.
Ранее бывшего сотрудника дорожного патруля Калифорнии обвинили в домогательствах во время полета. Он шлепнул бортпроводника по ягодицам и признался ему в любви.