Пассажир шлепнул стюардессу по ягодицам и нарвался на уголовное дело

Пассажир Delta шлепнул стюардессу по ягодицам за то, что она не подала ему напиток

Пассажир авиакомпании Delta Air Lines шлепнул стюардессу по ягодицам за то, что она не подала ему напиток, и нарвался на уголовное дело. Подробностями истории поделился портал People.

Уточняется, что инцидент произошел 9 мая на рейсе из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес, США. Во время подачи напитков бортпроводница прошла мимо 32-летнего Коди Джеймса Малука, подумав, что он спит, и перешла к следующему ряду, говорится в материалах дела. Затем сотрудница авиакомпании почувствовала сильный удар по ягодицам, от которого дернулась вперед. Сразу после этого она обернулась и увидела, как Малук поднял руки и сказал: «Я ничего не делал».

Пострадавшая сообщила о произошедшем старшей бортпроводнице, которая уведомила командира воздушного судна. Он принял решение совершить посадку в Атланте. Там борт встретили сотрудники полиции. Малука задержали и отправили на допрос.

Подозреваемый признался, что был в наушниках и не слышал, чтобы стюардесса предлагала ему напиток. Кроме того, он заявил, что не намеревался причинить ей вред или проявить неуважение, а скорее пытался привлечь ее внимание.

Мужчину арестовали и доставили в следственный изолятор Атланты. 3 июня в суде ему предъявили обвинения в нападении с применением насилия, квалифицируемом как тяжкое преступление.

«Delta придерживается политики нулевой терпимости к деструктивному или недисциплинированному поведению на наших рейсах. Мы всегда будем сотрудничать с правоохранительными органами для пресечения подобных инцидентов и защиты наших сотрудников», — сообщили в авиакомпании.

Ранее бывшего сотрудника дорожного патруля Калифорнии обвинили в домогательствах во время полета. Он шлепнул бортпроводника по ягодицам и признался ему в любви.

