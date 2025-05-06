Экс-полицейский шлепнул бортпроводника по ягодицам и признался ему в любви на рейсе в США

Бывшего сотрудника дорожного патруля Калифорнии обвинили в домогательствах к мужчинам-бортпроводникам во время полета. Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля на рейсе авиакомпании JetBlue из Флориды в Лос-Анджелес, США. 49-летний экс-полицейский Деннис Уолли Вудбери из калифорнийского города Азуса во время полета был в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал неподобающе себя вести с членами экипажа.

В самом начале полета пьяный пассажир якобы показал бортпроводнику фотографию, содержащую порнографический контент, а затем предложил отправиться с ним в круиз. Сразу после обслуживания, когда другой сотрудник авиакомпании собирал подносы, Вудбери шлепнул его по ягодицам и громко признался ему в любви.

Позже буйный пассажир подошел к первому бортпроводнику, который находился на кухне, и стянул с себя брюки и нижнее белье, обнажив гениталии. Когда член экипажа сделал Вудбери замечание по поводу его поведения, тот попросил бокал вина, в чем ему было отказано.

После рейса оба бортпроводника сообщили о непристойном поведении пассажира и подтвердили, что не давали согласия ни на одно из его действий. Вудбери впервые предстал перед судом в апреле и сейчас находится под залогом в размере 50 тысяч долларов (более 4 миллионов рублей). Его должны привлечь к ответственности 12 мая. Максимальное наказание по этому обвинению составляет два года тюремного заключения.

Ранее пассажира авиакомпании Singapore Airlines обвинили в домогательствах к стюардессе во время полета. Молодой человек схватил бортпроводницу, которая наклонилась за упавшей салфеткой, и силой затолкал ее в туалет.

