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08:30, 23 апреля 2025Путешествия

Пассажир схватил наклонившуюся за салфеткой стюардессу и затолкал ее в туалет

Алина Черненко

Фото: Caroline Chia / Reuters

Пассажира авиакомпании Singapore Airlines обвинили в домогательствах стюардессы во время полета. Об этом сообщает Aviation A2Z.

Уточняется, что инцидент произошел 28 февраля 2025 года, но обвинения 20-летнему гражданину Индии по имени Раджат предъявили только сейчас. В материалах суда говорится, что во время рейса в Сингапур молодой человек схватил 28-летнюю бортпроводницу, которая наклонилась за упавшей салфеткой, и силой затолкал ее в туалет.

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Пассажирка, ставшая свидетельницей произошедшего, помогла стюардессе выбраться из уборной и сообщила о злоумышленнике другим членам экипажа. По прибытии лайнера в аэропорт Чанги сотрудники полиции арестовали Раджата. Ожидается, что он подаст заявление о признании вины 14 мая.

К делам о домогательствах в Сингапуре относятся с большой строгостью, говорится в источнике. Согласно местному законодательству, такое преступление может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет, штрафа, избиения палками или любой комбинации из перечисленного.

Это не первый подобный случай на борту сингапурской авиакомпании. В ноябре 2024 года 73-летний пассажир во время полета домогался сразу четырех женщин. Были ли пострадавшие пассажирками или членами экипажа, не уточнялось.

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