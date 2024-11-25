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18:05, 25 ноября 2024Путешествия

73-летний пассажир самолета домогался сразу четырех женщин во время полета

73-летний пассажир Singapore Airlines домогался четырех женщин во время полета
Алина Черненко

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Пожилой пассажир авиакомпании Singapore Airlines домогался сразу четырех женщин по время полета. Подробностями истории поделился портал The New Paper.

Уточняется, что инцидент произошел 18 ноября на борту самолета, летевшего из США в Сингапур. В судебных документах говорится, что сначала 73-летний гражданин Индии Баласубраманиан Рамеш приставал к одной женщине, примерно через пять минут — ко второй, а потом в течение полета потревожил еще двоих.

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Были ли пострадавшие от действий индийца пассажирками или членами экипажа, не уточняется. Их имена также не приводятся из-за запрета на разглашение информации для защиты личности.

25 ноября в окружном суде Рамешу предъявили обвинения в домогательствах. По данным издания, он может быть приговорен к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу.

В сентябре 72-летнего пассажира другой иностранной авиакомпании — Delta Airlines — осудили за домогательства к подростку во время полета. Сначала он потер бедро несовершеннолетней попутчицы, а затем расстегнул ремень безопасности и засунул руку в ее нижнее белье.

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