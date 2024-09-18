72-летний мужчина во время полета домогался подростка рядом с ее спящей матерью

Пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета домогался подростка рядом с ее спящей матерью. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Инцидент на борту самолета, летевшего из Атланты в Сиэтл, США, произошел в ноябре 2021 года, но 72-летний житель острова Мерсер, штат Вашингтон, по имени Мунир Вальджи был осужден только 13 сентября 2024-го. По данным источника, мужчина сидел рядом с 15-летней девушкой и ее матерью. Перед взлетом они немного пообщались, а потом обе пассажирки закрыли глаза, чтобы поспать.

Когда воздушное судно готовилось к прибытию в Сиэтл, девушка проснулась оттого, что почувствовала на ноге чью-то руку. Она отстранилась от попутчика и попыталась снова заснуть. Но прикосновения мужчины стали более агрессивными: сначала он потер ее бедро, а затем расстегнул ремень безопасности и засунул руку в нижнее белье подростка. После этого юная пассажирка разбудила мать.

В Министерстве юстиции добавили, что женщина сразу же обратилась за помощью к бортпроводникам, которые пересадили ее с дочерью в другой ряд. После посадки Вальджи арестовали.

Ранее 61-летний пассажир самолета ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы.