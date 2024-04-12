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18:02, 12 апреля 2024Путешествия

Пассажир самолета напился, домогался 16-летней попутчицы и получил условный срок

RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок

Фото: Gerard Bottino / Globallookpress.com

Пассажир самолета ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Подробностями истории поделился портал RTÉ.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Манчестера в Дублин еще в мае 2022 года, но приговор 61-летнему Тареку Элькудиру из Ливии был озвучен в четверг, 11 апреля. Судья заявил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и обвиняемый получил условный срок.

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В материалах суда говорится, что 16-летняя девушка летела в самолете одна и сидела на среднем сиденье в ряду. По ее словам, Элькудир занял место у прохода рядом с ней, постоянно разговаривал во время полета, используя ненормативную лексику, и пил виски из литровой бутылки. Более того, он несколько раз схватил ее за руку, ударил по плечу и насильно поцеловал. Девушка призналась, что мужчина был пьян, а она была слишком напугана, чтобы встать или пошевелиться, поэтому она попыталась просто пережить рейс.

Как пишет источник, после посадки самолета Элькудира, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, арестовали. На допросе на следующее утро он извинился и сказал полиции, что заслуживает наказания. Ливиец также написал письмо в суд с раскаяниями и предложил выплатить три тысячи евро (около 300 тысяч рублей) в качестве компенсации. В материале также указано, что мужчина после этого случая не привлекал внимания полиции, он женат и имеет троих маленьких детей.

В марте пассажир самолета авиакомпании Delta Air Lines домогался попутчицы и пошел под суд. Он трогал женщину против ее воли, грубил стюардессам и мешал им выполнять свою работу.

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      Марина Черняк
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