Пассажир самолета «потрогал попутчицу в нескольких местах» и пошел под суд

Пассажир Delta Air Lines потрогал попутчицу и мешал стюардессам выполнять работу

Пассажир самолета авиакомпании Delta Air Lines домогался попутчицу и пошел под суд. Об этом сообщает The Bharat Express News.

Согласно данным следствия, на борту рейса из Солт-Лейк-Сити в Монтану 32-летний мужчина «потрогал попутчицу в нескольких местах» и отказался остановиться, когда та попросила. Кроме того, он грубил стюардессам и мешал им выполнять свою работу.

Дебошир признал свою вину, ему грозит до шести месяцев тюремного заключения.

Ранее летевшая в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в популярный курортный город из Москвы, во время посадки пассажиров.