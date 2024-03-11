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13:12, 11 марта 2024Путешествия

Летевшая в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и подралась с полицейскими

Обругавшую попутчиков в самолете матом россиянку сняли с рейса в Сочи

Фото: Killian Pham / Unsplash

Летевшая в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в популярный курортный город из Москвы, во время посадки пассажиров. Отмечается, что в самолет поднялась пара, которая начала кричать и нецензурно выражаться в адрес остальных путешественников и членов экипажа.

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«Информацию передали командиру воздушного судна, он по громкой связи сделал им предупреждение, — говорится в сообщении. — Один успокоился и спокойно сел на свое место. Но девушке показалось мало».

Тогда на борт воздушного судна были вызваны сотрудники авиационной безопасности и полицейские для снятия дебоширки с рейса. Правоохранители, что нарушительница курила на перроне и похабно себя вела.

Когда стражи порядка начали выводить девушку из самолета, она начала с ними драться. Теперь, по данным источника, помимо административного протокола, ей может грозить уголовное дело.

Ранее россиянин в самолете угрожал сотруднику полиции и едва не сорвал рейс из Перми в Сочи. Инцидент попал на видео. На размещенных в сети кадрах страж правопорядка просит пассажира встать со своего места и выйти из самолета, а дебошир начинает в ответ кричать: «Я тебя сейчас вырублю!»

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      Фариза Бацазова
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