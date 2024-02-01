Россиянин угрожал «вырубить» полицейского на рейсе в Сочи и попал на видео

Россиянин угрожал «вырубить» полицейского и едва не сорвал рейс из Перми в Сочи

Россиянин в самолете угрожал сотруднику полиции и едва не сорвал рейс из Перми в Сочи. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Пермь».

На размещенных в сети кадрах страж правопорядка просит пассажира встать со своего места и выйти из самолета, а дебошир начинает в ответ кричать: «Я тебя сейчас вырублю!».

В аэропорту Перми рассказали, что инцидент произошел утром в четверг, 1 февраля. По словам представителей воздушной гавани, пассажир вел себя неадекватно и был задержан полицией, а вылет рейса пришлось отложить на 37 минут.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Jet2 закурил на борту самолета и лишился медового месяца на Санторини. Он стал грубить стюардессам и был выдворен из самолета.

