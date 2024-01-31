Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

Пьяный пассажир самолета Jet2 закурил и был выдворен с рейса

Пьяный пассажир авиакомпании Jet2 закурил на борту самолета и лишился медового месяца на Санторини, о котором мечтал вместе с женой. Историю дебошира рассказал британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 43-летний Кристофер Томсон сидел в самолете с супругой и ждал вылета из Манчестера на греческий остров. Он достал электронную сигарету и закурил, чем привлек внимание членов экипажа. Мужчина отказался следовать указаниям бортпроводников и прекратить курение на борту. Он стал грубить стюардессам, после чего был выдворен из самолета.

В полицейском участке Томсон объяснил, что не грубил членам экипажа, а просто был раздражен и выругался. По словам мужчины, накануне перед вылетом он сильно напился. В результате Jet2 запретила ему летать своими рейсами в течение ближайших 12 месяцев.

Ранее пьяная пассажирка по имени Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург. Она встала со своего места, начала бегать по салону, приставать к попутчикам и бортпроводникам, а потом закурила.