Shot: пьяная россиянка Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург

Пьяная пассажирка устроила дебош на рейсе российского лоукостера из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, примерно через час после вылета самолета из аэропорта Адлера 26-летняя Земфира Глазырина встала со своего места, начала бегать по салону, приставать к попутчикам и бортпроводникам, а потом закурила.

Дебоширку удалось быстро успокоить, однако экипаж запросил посадку в аэропорту Саратова. Там Глазырину сняли с рейса и отправили в вытрезвитель. Через некоторое время самолет продолжил путь и благополучно приземлился в точке назначения.

По предварительным данным, пассажирка перед вылетом пила алкоголь в баре аэропорта. На нее составили два протокола за курение и появление в общественном месте в нетрезвом виде, уточняет источник.

Ранее 63-летняя российская пенсионерка устроила пьяный дебош в самолете и лишилась отпуска на Шри-Ланке. Во время посадки она начала ругаться матом и мешать попутчикам.