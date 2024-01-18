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17:03, 18 января 2024Путешествия

Пьяная россиянка Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи

Shot: пьяная россиянка Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург

Фото: Yulia Moiseeva / Shutterstock / Fotodom

Пьяная пассажирка устроила дебош на рейсе российского лоукостера из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, примерно через час после вылета самолета из аэропорта Адлера 26-летняя Земфира Глазырина встала со своего места, начала бегать по салону, приставать к попутчикам и бортпроводникам, а потом закурила.

Дебоширку удалось быстро успокоить, однако экипаж запросил посадку в аэропорту Саратова. Там Глазырину сняли с рейса и отправили в вытрезвитель. Через некоторое время самолет продолжил путь и благополучно приземлился в точке назначения.

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По предварительным данным, пассажирка перед вылетом пила алкоголь в баре аэропорта. На нее составили два протокола за курение и появление в общественном месте в нетрезвом виде, уточняет источник.

Ранее 63-летняя российская пенсионерка устроила пьяный дебош в самолете и лишилась отпуска на Шри-Ланке. Во время посадки она начала ругаться матом и мешать попутчикам.

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      Марина Черняк
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