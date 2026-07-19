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13:45, 19 июля 2026Мир

Трамп в ответ на критику войны в Иране вспомнил Вьетнам и Афганистан

Трамп защитил удары по Ирану сравнением с операциями США во Вьетнаме и Афганистане
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Отвечая на критику ударов США по Ирану, приведших к жертвам среди американских военных, президент Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости. Выдержки из его ответов публикует издание The New York Post.

«Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло во Вьетнаме? Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло в Афганистане за один день?» — возмутился он претензиями демократов по поводу потерь среди военнослужащих.

Трамп подчеркнул, что скорбит по жертвам, но они сражались за то, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, что привело бы к разрушительному конфликту на Ближнем Востоке.

По его словам, операция будет продолжаться до момента, пока ее цели не будут достигнуты.

Ранее СМИ сообщили, что южный иранский город Бендер-Аббас оказался в изоляции в результате ударов США, продолжавшихся в течение недели. Дороги, связывающие населенный пункт с другими частями страны, были разбиты к утру пятницы.

С помощью таких атак Вашингтон пытается ограничить возможности Исламской Республики препятствовать проходу судов через Ормузский пролив, что остается главным рычагом давления для Тегерана. Изоляция Бендер-Аббаса существенно усложнит удары по гражданским судам, которые движутся через пролив вопреки запрету.

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