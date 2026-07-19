Трамп назвал печальной гибель двух военных США в Иордании

Президент США Дональд Трамп назвал печальной гибель двух военнослужащих ВС США в Иордании. Об этом пишет ТАСС.
Трамп прокомментировал заявление Центрального командования Вооруженных сил страны, в котором говорится о гибели двух военнослужащих ВС США во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников.
«Это очень печально», — сказал он.
Ранее CNN писало, что президент США Дональд Трамп спокойно говорит об атаках на инфраструктуру Ирана, однако подобные атаки России по Украине вызывают возмущение Запада.