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12:10, 19 июля 2026Мир

Трамп назвал печальной гибель двух военных США в Иордании

Трамп назвал печальной гибель двух военных США во время отражения атаки со стороны Ирана
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал печальной гибель двух военнослужащих ВС США в Иордании. Об этом пишет ТАСС.

Трамп прокомментировал заявление Центрального командования Вооруженных сил страны, в котором говорится о гибели двух военнослужащих ВС США во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников.

«Это очень печально», — сказал он.

Ранее CNN писало, что президент США Дональд Трамп спокойно говорит об атаках на инфраструктуру Ирана, однако подобные атаки России по Украине вызывают возмущение Запада.

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