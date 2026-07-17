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14:57, 17 июля 2026Мир

В США уличили Запад в двойных стандартах относительно ударов по Украине и Ирану

CNN: Трамп наносит удары по Ирану, но подобные атаки РФ вызывают возмущение Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Президент США Дональд Трамп спокойно говорит об атаках на инфраструктуру Ирана, однако подобные атаки России по Украине вызывают возмущение Запада. Об этом пишет CNN.

Как уточняет телеканал, несмотря на всю критику внешней политики США за последние десятилетия, было ясно, что они пытались соблюдать международное гуманитарное право и представляли применение силы как крайнюю меру. Однако сейчас Трамп говорит о разрушении иранской инфраструктуры, нанесении ударов по мостам и электростанциям, что, отмечает CNN, является «военным преступлением».

«Сторонники Трампа могут утверждать, что эти определения устарели и что за последние годы были созданы прецеденты, которые сделали поле боя гораздо более жестоким местом. Но если говорить простым языком, правила остаются прежними, и на то есть веские причины, а Трамп спокойно говорит об их нарушении. Однако когда президент России Владимир Путин наносит удары по подобным целям на Украине, это справедливо вызывает возмущение Запада», — говорится в материале.

Ранее вероятность эскалации войны США с Ираном в следующем месяце оценили в 55 процентов. Уточняется, что США могут нанести удары по иранским ядерным объектам.

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