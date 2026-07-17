Раскрыта вероятность эскалации войны США и Ирана с ударами по ядерным объектам

Bloomberg: Вероятность эскалации войны США и Ирана в следующем месяце равна 55 процентам

Вероятность эскалации войны США и Ирана в следующем месяце равна 55 процентам. Об этом сообщает Bloomberg.

«Аналитики Eurasia Group оценивают вероятность эскалации в следующем месяце в 55 процентов — возможно, с очередным нанесением США ударов по иранским ядерным объектам и подстрекательством Тегераном хуситов, базирующихся в Йемене, к нанесению ударов по кораблям в Красном море», — говорится в материале.

По словам профессора политологии в Джорджтаунском университете в Катаре Мехрана Камрава, учитывая продолжающиеся морские атаки Ирана, существует большая вероятность того, что США решат усилить удары, что спровоцирует более жесткие ответные меры со стороны Тегерана.

«Эти атаки — зловещий знак того, что впереди нас ждут новые, еще более ужасные события. Ни одна из сторон не хочет этой эскалации, но обе стали зависимы от цикла эскалации, из которого они не могут выйти. Эта взаимная атака теперь очень опасна в смысле нападений и контратак на объекты критической инфраструктуры», — сказал он.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американскому командному центру в районе Эт-Танф в Сирии. Иранские военные также отметили, что полный контроль над Ормузским проливом «по-прежнему находится в руках иранских бойцов».