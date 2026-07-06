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22:01, 6 июля 2026Экономика

Дачникам напомнили о допустимом уровне шума

Юрист Палюлин: Закон о шуме относится к садовым участкам
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Соблюдать допустимый уровень шума нужно не только в многоквартирном доме, но и на даче. Об этом в беседе с изданием RT напомнил преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин.

Количество децибел не закреплено в едином федеральном законе, но указано в санитарных правилах, которые распространяются на жилые помещения и территории. В связи с гибким статусом садовых товариществ долгое время в законодательстве оставался пробел, который позволял игнорировать нормы по уровню шума. Аргументация, по наблюдениям юриста, сводилась к тому, что на дачах люди отдыхают лишь временно.

Однако с принятием в 2017 году Федерального закона № 217-ФЗ назначение садового участка было расширено и стало предполагать не только выращивание сельскохозяйственных культур, но и отдых граждан. В связи с этим на дачи стали распространяться и санитарные нормы по шуму.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, с семи часов утра до 11 часов вечера максимально допустимый уровень шума на территории жилой постройки не должен превышать 70 децибел и 60 децибел с девяти часов вечера до восьми часов утра. Кроме того, установлен ежедневный тихий час, который длится с часу дня до трех часов дня. При этом по усмотрению региональных властей могут быть введены ограничения на шумные строительные работы по выходным. Если профилактические беседы с участковыми результата не приносят, соседям стоит обращаться в суд, советует Палюлин. Для этого нужно ссылаться на статью 304 Гражданского кодекса России. Вдобавок с шумного соседа можно взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее россиянам раскрыли, как бороться с вечным ремонтом у соседей. Эксперты советуют для начала поговорить с соседями лично — возможно, они не в курсе законодательства и не знают, что кому-то мешают. Встретив сопротивление, нужно вызвать полицейских, чтобы зафиксировать нарушение. Для дальнейших разбирательств лучше сразу заручиться поддержкой других жильцов, которые выступят в качестве свидетелей, и записать на видео исходящие от ремонтеров звуки.

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