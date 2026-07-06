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21:35, 6 июля 2026Бывший СССР

На Украине развернули травлю министра обороны после взрывов под Киевом

РИА: ГУР МО Украины развернуло в соцсетях травлю министра обороны из-за взрывов в Киеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины заподозрили в причастности к травле главы военного ведомства Михаила Федорова, которая была развернута в соцсетях. Это произошло после взрывов в Киеве, такие данные привел источник РИА Новости в силовых структурах России.

«Вбросы в украинском сегменте интернета о причастности к размещению склада боеприпасов в пригороде Киева министра обороны Михаила Федорова осуществляются по приказу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что решение о создании «необычного» хранилища в Вишневом было принято в прошлом году, доставку боеприпасов осуществляли подразделения украинской военной разведки. Вероятно, именно Буданов согласовывал место, где будет располагаться склад, и его маскировку.

Это может объяснять негатив со стороны подконтрольных ГУР ресурсов на заявления главы МВД Игоря Клименко, который публично заявил о вероятности повторной детонации на складе и призвал к эвакуации населения.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

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