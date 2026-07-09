Неожиданную причину мигрени назвали россиянам

Терапевт Лапа назвала мигрень частым следствием проблем с ЖКТ

Мигрень часто является не только сосудистой проблемой, но и последствием воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Об этом RT сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Сосудистый спазм, возникающий в желудке или двенадцатиперстной кишке вследствие отека или воспаления, вызывает болевой синдром, отдающий в голову и при этом сопровождающийся тошнотой и рвотой, объяснила специалист.

Так как все сосуды соединены с друг другом, где бы ни образовался сосудистый спазм, он в любом случае будет отдавать в голове, потому что там больше нервных окончаний, заключила врач.

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