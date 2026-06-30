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Забота о себе
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09:35, 30 июня 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли главную опасность гипертонии

Онколог Ивашков: Гипертония годами разрушает сердце без единого симптома
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ThamKC / Shutterstock / Fotodom

При неконтролируемой гипертонии давление может не снижаться даже при приеме таблеток, предупредил онколог Владимир Ивашков. Главную опасность этого заболевания он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

«Главная опасность гипертонии — в ее тишине. Она годами разрушает сосуды, сердце, почки и мозг без единого симптома. Когда симптомы все же появляются (головная боль, нарушение зрения, боль в груди), поражение уже серьезное», — написал Ивашков.

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По его словам, артериальное давление может не снижаться при приеме таблеток из-за избытка соли в рационе, употребления алкоголя, побочных эффектов некоторых лекарств для лечения других заболеваний, а также из-за апноэ сна, патологий почек и щитовидной железы. В таких случаях Ивашков призвал употреблять в сутки менее 1500 миллиграммов натрия, подключить регулярную аэробную нагрузку, нормализовать вес и постоянно мониторить артериальное давление с помощью валидированного тонометра.

Ранее кардиолог Валентина Козик предупредила, что некоторые аттракционы могут привести к остановке сердца. Наиболее рискованными доктор назвала американские горки.

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