Россиянам раскрыли главную опасность гипертонии

Онколог Ивашков: Гипертония годами разрушает сердце без единого симптома

При неконтролируемой гипертонии давление может не снижаться даже при приеме таблеток, предупредил онколог Владимир Ивашков. Главную опасность этого заболевания он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

«Главная опасность гипертонии — в ее тишине. Она годами разрушает сосуды, сердце, почки и мозг без единого симптома. Когда симптомы все же появляются (головная боль, нарушение зрения, боль в груди), поражение уже серьезное», — написал Ивашков.

По его словам, артериальное давление может не снижаться при приеме таблеток из-за избытка соли в рационе, употребления алкоголя, побочных эффектов некоторых лекарств для лечения других заболеваний, а также из-за апноэ сна, патологий почек и щитовидной железы. В таких случаях Ивашков призвал употреблять в сутки менее 1500 миллиграммов натрия, подключить регулярную аэробную нагрузку, нормализовать вес и постоянно мониторить артериальное давление с помощью валидированного тонометра.

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