В России рассказали о производстве Patriot на Украине в ближайшие пять лет

Киев не сможет производить ракеты Patriot в ближайшие пять лет

Киев не сможет производить ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в ближайшие пять лет, так как для этого нет условий. Об этом пишет Life.ru.

«Таким образом острый дефицит ПВО и боеприпасов у ВСУ сохранится», — пишут журналисты.

Необходимым условием запуска производства является стабильная подача электричества, защита объектов и дорогостоящая инфраструктура. Всех этих компонентов Украине сейчас катастрофически не хватает.

8 июля президент США Дональд Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетики. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».

