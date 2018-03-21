Экономика
 
Последние новости
Кремль раскрыл ключевые темы беседы Путина и Трампа
Раскрыта стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы
Объяснено происхождение загадочного радиосигнала от погибшей звезды
В России нашли нового долларового миллиардера
Владелец скандального порно-автобуса переключился на бездомных
Потушенная об икону сигарета обошлась краснодарцу в 30 тысяч рублей
Россия начала удовлетворять WADA
«Газпрому» понадобились миллиарды евро
Американский серийный подрыватель взорвался
Британский посол отказался ехать в МИД России

Расширены перечни обязанных закупать часть товаров и услуг у МСП заказчиков

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Медведев

Правительство Российской Федерации расширило перечни заказчиков, обязанных закупать часть товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующий документ (распоряжение правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 441-р), предусматривающий внесение изменений в распоряжения правительства Российской Федерации от 06 ноября 2015 года № 2258-р и от 19 апреля 2016 года № 717-р, подписан председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Ранее Корпорация МСП и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводили оценку и мониторинг соответствия в отношении 421 крупнейшего заказчика федерального и регионального уровней. С изданием распоряжения Правительства Российской Федерации количество крупнейших заказчиков увеличено более чем в 3 раза и составит более 1400 организаций.

Расширить перечень крупнейших заказчиков позволило снижение пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также изменение критериев отнесения к заказчикам, в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки требованиям законодательства Российской Федерации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, предусмотренные постановлением правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2017 года № 1383.

Напомним, что с 1 июля 2015 года компании с государственным участием обязаны отдавать малому бизнесу 18 процентов закупок, в том числе 15 процентов, участниками которых могут быть только субъекты МСП.

В настоящее время продолжена положительная динамика расширения спроса на продукцию малых и средних компаний. В 2017 году объем закупок у субъектов МСП 420 крупнейших заказчиков составил 2,098 триллиона рублей при расширении номенклатуры до 161,07 тысячи позиций. При этом по итогам 2016 года объем закупок у субъектов МСП крупнейшими заказчиками составил 1,511 триллиона рублей.

Расширение перечня крупнейших заказчиков позволит последовательно проводить мероприятия по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и увеличить объем закупок у субъектов МСП
в 2018 году до не менее чем 3 триллиона рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Эффект «Новичка»

Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля
13:45Сегодня

Суд признал виновным дебошира рейса «Аэрофлота» Москва–Петропавловск-Камчатский

12:36Сегодня

Россия закрыла границу для грузов с Украины

15:2419 марта

Специалистам Mediaget удалось вовремя пресечь хакерскую атаку

Экономика09:1520 марта
Ирина Жукова

Практика сложных решений

О том, как себя ведет социально ответственный бизнес
13:31Сегодня

«Газпрому» понадобились миллиарды евро

12:2619 марта

«Роснефть» сохранила лидерство по добыче углеводородов

11:29Сегодня

Украина захотела порвать с Россией

Экономика13:2215 марта

«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов

Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
19:4120 марта

Украина арестовала все активы «Газпрома»

17:0920 марта

Украина собралась закупать газ у Катара

16:0016 марта

Малым предприятиям Удмуртии выделят более 800 миллионов рублей

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Подмосковные школьники массово отравились неизвестным газом
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
Кремль раскрыл ключевые темы беседы Путина и Трампа
Потушенная об икону сигарета обошлась краснодарцу в 30 тысяч рублей
Краснодарского депутата расстреляли в машине
Россиянин сдал пограничникам стремившихся к лучшей жизни кубинцев
Все материалы
Мир
Из ада
Кровавые будни самой опасной банды в истории Америки
Британский посол отказался ехать в МИД России
Американский серийный подрыватель взорвался
Трамп поздравил Путина вопреки протестам подчиненных
Лавров получил в подарок съедобный футбольный мяч
Россия вновь потребовала допустить ее к расследованию дела Скрипаля
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Польский депутат потоптался по «бандеровской тряпке»
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Савченко припугнула депутатов Верховной Рады «бабахом»
Жена предполагаемого виновника крушения MH17 рассказала о подозрительном звонке
Киевляне спасли площадь Льва Толстого
Все материалы
Экономика
Эффект «Новичка»
Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля
Суд признал виновным дебошира рейса «Аэрофлота» Москва–Петропавловск-Камчатский
Расширены перечни обязанных закупать часть товаров и услуг у МСП заказчиков
Россия закрыла границу для грузов с Украины
«Газпрому» понадобились миллиарды евро
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
Украина захотела порвать с Россией
Все материалы
Силовые структуры
Умри сегодня!
Его лишили воровской короны. В ответ он открыл охоту на авторитетов
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Сокамерник Скрипаля рассказал о его тюремной жизни
Скрипаля уличили в наркозависимости
Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге
Сотрудников ФСБ и полиции уличили в помощи мигрантам-нелегалам
Все материалы
Наука и техника
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Под супервулканом в США нашли аномальную зону
Российские танки лишат «украинского оружия»
Создана новая форма жизни
Пентагон признал неспособность противостоять российским гиперзвуковым ракетам
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваДа здравствует королева!
Медведева пропускает чемпионат мира. А что Загитова?
Россия начала удовлетворять WADA
Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фаната
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
Загитовой отказали в новых рекордах
Боксер засомневался в словах отравившегося мясом с допингом соперника
Роналду поверил в собственное совершенство
Все материалы
Культура
Андрей Макаревич«Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же»
За что русские ненавидят Макаревича
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировой
Обложившаяся разноцветными дилдо рэперша пожаловалась на цензуру
Пугачева признала свою старость
Лукашенко пожалел потраченное на «Матильду» и «Смерть Сталина» время
Умерла бывшая ведущая «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
Лобковые волосы и обнаженная грудь помешали тысячам пользователей стать звездами
Блогер одурачила Instagram идеальным профилем про красивую жизнь
87-летняя бабушка покорила интернет написанными в Paint шедеврами
Юноша обнажился перед веб-камерой и лишился денег
Все материалы
Ценности
Трезвые головы
Самые сексуальные, богатые и опасные мужчины времен сухого закона
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд и дизайнер Анастасия Задорина в окружении моделей«Нашу форму сравнивают с тюремной робой»
Она одела российских олимпийцев, и ее возненавидела вся страна
Украинка обвинила бренд Zara в воровстве
«Золотому веку Владимира Путина» посвятили золотой смартфон
Брутальные толстяки объявили войну худосочным мужчинам
Пешеходов заставят «засветиться» на дороге
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
Россияне начали покупать туры в Египет
Тело морского чудовища нашли на американском побережье
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Первый французский бордель с секс-куклами оказался под угрозой закрытия
Испанка обкололась пчелами и умерла
Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их
Американцу запретили жениться на старом ноутбуке
Все материалы
Видео: первый тест Toyota Camry
Как едет и что изменилось у «Камри» для России
Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам
Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми
10 самых популярных б/у автомобилей в Москве
Подержанные машины, которые чаще всего продавали в феврале
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Самый большой и дорогой Lincoln стал в полтора раза мощнее
Компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном
Двухдверный «Мерседес» C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы