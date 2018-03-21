Расширены перечни обязанных закупать часть товаров и услуг у МСП заказчиков

Правительство Российской Федерации расширило перечни заказчиков, обязанных закупать часть товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующий документ (распоряжение правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 441-р), предусматривающий внесение изменений в распоряжения правительства Российской Федерации от 06 ноября 2015 года № 2258-р и от 19 апреля 2016 года № 717-р, подписан председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Ранее Корпорация МСП и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводили оценку и мониторинг соответствия в отношении 421 крупнейшего заказчика федерального и регионального уровней. С изданием распоряжения Правительства Российской Федерации количество крупнейших заказчиков увеличено более чем в 3 раза и составит более 1400 организаций.

Расширить перечень крупнейших заказчиков позволило снижение пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также изменение критериев отнесения к заказчикам, в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки требованиям законодательства Российской Федерации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, предусмотренные постановлением правительства Российской Федерации

от 15 ноября 2017 года № 1383.

Напомним, что с 1 июля 2015 года компании с государственным участием обязаны отдавать малому бизнесу 18 процентов закупок, в том числе 15 процентов, участниками которых могут быть только субъекты МСП.

В настоящее время продолжена положительная динамика расширения спроса на продукцию малых и средних компаний. В 2017 году объем закупок у субъектов МСП 420 крупнейших заказчиков составил 2,098 триллиона рублей при расширении номенклатуры до 161,07 тысячи позиций. При этом по итогам 2016 года объем закупок у субъектов МСП крупнейшими заказчиками составил 1,511 триллиона рублей.

Расширение перечня крупнейших заказчиков позволит последовательно проводить мероприятия по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и увеличить объем закупок у субъектов МСП

в 2018 году до не менее чем 3 триллиона рублей.

