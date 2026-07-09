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13:03, 9 июля 2026Наука и техника

Российский Су-34 назвали лучшим в своем классе

ОАК: Бомбардировщик Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который активно применяют в ходе СВО, остается лучшим самолетом в своем классе. Преимущества Су-34 назвала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Отмечается, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, самолет может выполнять задачи воздушной разведки.

«Многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию», — говорится в сообщении.

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Сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-34 приняли на вооружение в 2014 году. Двухместный самолет может нести различные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Также Су-34 является носителем бомб с универсальными модулями планирования и коррекции.

В июне на российских Су-34 заметили «горб», который считают элементом системы спутниковой связи. Новое оборудование повысит точность работы бомбардировщиков.

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